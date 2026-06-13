В Индонезии прошли массовые протесты из-за подорожания бензина

Накануне сотни студентов вышли на улицы Джакарты с протестной акцией из-за повышения цен на топливо. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

С 10 июня бензин Pertamax вырос в цене на 32% — до 16,2 тысячи рупий за литр. Это стало крупнейшим повышением цен за последнее время.

Организатором протестной акции стал Студенческий исполнительный совет Университета Индонезии. Участниками демонстрации стали более 700 студентов из различных вузов.

Первые стычки с полицией случились около полудня 11 июня, когда митингующие пытались пройти через полицейский кордоны для совершения пятничной молитвы. Студенты обвинили полицейских в ограничении свободы собраний и передвижения.