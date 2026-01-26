В Индии женщину осудили за пять браков и обман супругов ради наживы

В индийском штате Мадхья-Прадеш женщину приговорили к тюремному сроку за то, что она одновременно состояла в браке с пятью мужчинами. Об этом сообщил телеканал Dunya News .

Суд установил, что женщина по имени Хасина официально регистрировала новые браки, не расторгая предыдущие, и признал ее виновной в многомужестве. Индианке назначили два года лишения свободы и штраф в размере двух тысяч индийских рупий.

По данным следствия, действовала «черная вдова» по отработанной схеме: выбирала одиноких небогатых мужчин и со временем пыталась получить контроль над их имуществом. Один из супругов рассказал, что стал для нее пятым мужем и не знал о существовании других.

Следователи также указали, что женщина не только обманывала партнеров, но и применяла к ним физическое и психологическое давление с корыстными целями. Судья особо отметила системный и заранее спланированный характер преступлений.

К участию в махинациях, по данным суда, были причастны зятья и дочери индианки. Схема раскрылась после того, как один из мужей заподозрил обман и подал заявление в полицию. До этого женщине удавалось успешно скрывать свои многочисленные браки от остальных супругов.