В Индии заявили об увольнении 45 своих граждан из армии России
NDTV: 45 граждан Индии уволились из армии России
МИД Индии добивается увольнения из армии России 50 граждан республики. Об этом сообщил NDTV.
По данным канала, на сегодняшний день из ВС РФ уволены 45 граждан Индии, а еще у 50 индийцев служба пока продолжается.
Также NDTV напомнил, что тему досрочного увольнения индийцев, которых «ввели в заблуждение при поступлении на службу», два месяца назад премьер Нарендра Моди обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным.
В МИД Индии тогда заявляли, что российская сторона с этим согласилась, а в Вооруженных силах страны к тому моменту служили от 35 до 50 индийцев, десять из которых уже вернулись домой.
Минувшей весной индийские власти заявляли о раскрытии сети вербовщиков, заманивавших жителей в Россию обещаниями работы, поступления в вузы, а потом у обманутых якобы отбирали паспорта, и по итогу они оказывались в зоне боевых действий на Украине.
По информации NDTV, с подобным столкнулись оказались около ста граждан Индии. Как минимум четверо из них погибли.