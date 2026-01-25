В Индии начал распространяться смертельно опасный вирус, угрожающий эпидемией

«Индия оперативно принимает меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах в штате Западная Бенгалия на востоке страны после подтверждения пяти случаев заражения», — сообщили авторы материала.

Известно о случаях заражения медсестер опасным вирусом. На домашнем карантине находятся около 100 человек, другие зараженные лечатся в больницах в Калькутте. Один пациент находится в критическом состоянии.

Вирус Нипах смертельно опасен, от него нет лекарства. ВОЗ считает его патогеном высокого риска. Переносчики — летучие мыши. Также заразиться можно через фрукты.

Ранее в России предупредили о распространении гонконгского гриппа. Некоторые переболевшие отметили ухудшение зрения.