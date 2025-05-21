В Индии брачная аферистка 25 раз вышла замуж, чтобы ограбить своих супругов

В Индии арестовали девушку, которая вышла замуж за 25 мужчин и ограбила их

Полиция Раджастхана задержала 23-летнюю Анурадху Пасван, которая вышла замуж за 25 мужчин за семь месяцев в разных штатах Индии и ограбила их. Об этом сообщило The Times of India .

По информации источника издания, аферистку арестовали в понедельник, 19 мая, в городе Бхопал. Женщину обвинили в создании сложной мошеннической схемы, направленной на обман женихов, кражу денег и ценностей вскоре после свадьбы.

Девушка использовала поддельные документы, чтобы выйти замуж. После свадьбы она оставалась вместе с супругом на несколько дней, а затем под покровом ночи исчезала с электроникой, деньгами и золотом.

В итоге один из женихов 3 мая заявил на аферистку в полицию, правоохранители сумели ее вычислить и арестовали.

Ранее женщину арестовали после танцев на свадьбе. Она оказалась британской мошенницей.