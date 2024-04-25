В Хорватии спрогнозировали ужесточение боев на фоне ожидания ВСУ новой помощи | 360°

Мир 25 апреля 2024, 14:59 В Хорватии спрогнозировали ужесточение боев на фоне ожидания ВСУ новой помощи Advance: пока ВСУ ждут помощи, бои на востоке ужесточаются РИА «Новости»

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Украинские власти продолжают ожидать новые поставки техники для ВСУ на фоне усугубления обстановки в зоне боевых действий. Об этом сообщило хорватское издание Advance.

Авторы публикации обратили внимание на ожесточение боев на востоке Украине, а также напомнили, что украинские военные отступили из нескольких населенных пунктов. Наращивая продвижение, российские военные также усиливают наступление на Часов Яр, указали журналисты

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«Когда начнется российское наступление, Украине потребуется вся помощь, какая только возможна», — подчеркнули в статье.

По оценке издания, та поддержка, которую киевские власти ждут сейчас, может на самом деле оказаться контрпродуктивной для дальнейшей европейской помощи.

Потеря Часова Яра обернется для ВСУ значительными изменениями в ситуации на линии боестолкновения, отмечал ранее CNN, ссылаясь на представителя оперативно-стратегической группы Сухопутных войск Украины «Хортица».