В грузовике с бельем Ким Кардашьян нашли кокаин на 9 миллионов долларов

В Великобритании полицейские изъяли почти 90 килограммов кокаина стоимостью 9,4 миллиона долларов из грузовика, который перевозил нижнее белье и одежду бренда Ким Кардашьян Skims. Об этом сообщило британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

Сорокалетний водитель из Польши Якуб Ян Конкель получил 13,5 лет тюрьмы. Мужчину задержали 5 сентября прошлого года в порту Харвич — он прибыл туда на пароме из Нидерландов. Наркотики лежали в специальном тайнике за задней дверью фуры. Сообщники Конкеля успели сделать закладку за 16 минут, пока грузовик стоял в пути.

Водитель признался, что взялся за перевозку за вознаграждение в 4,5 тысячи евро — около 5,2 тысячи долларов. К компании Skims эта история не имеет никакого отношения.

В конце прошлого года в Белоруссии таможенники перехватили крупнейшую партию наркотиков из Европы — около 1,3 тонны веществ.