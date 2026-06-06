В Грузии задержали разыскиваемую Интерполом россиянку

В международном аэропорту Тбилиси задержали россиянку, находившуюся в розыске по линии Интерпола по запросу США. Об этом заявил адвокат россиянки Бека Немсицверидзе в интервью телеканалу TV Pirveli .

«Задержана одна женщина, находившаяся в розыске по линии Интерпола. Она является гражданкой России. У американской стороны имеются вопросы в связи с импортом и экспортом санкционной продукции, в отношении нее начато расследование», — сказал он.

Адвокат добавил, что ее включили в список разыскиваемых Интерполом лиц по запросу США. В Грузию она прибыла накануне с туристической целью, не зная, ни про розыск, ни что в Америке против нее возбудили уголовное дело. Россиянку поместили в предэкстрадиционное заключение, после чего ее отправят в США.

Ранее на Кипре по запросу США задержали россиянина Серажудина Актулаева по обвинению в кибермошенничестве, ему грозила экстрадиция. В российском посольство в Никосии сообщили, что помогут подготовить апелляцию.