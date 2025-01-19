В Гренландии заявили о готовности заключить оборонное соглашение с США

Гренландии не нужен посредник для оборонного соглашения с Соединенными Штатами. Островное государство хочет обойтись без участия Дании, которой официально принадлежит. Об этом РИА «Новости» сообщил гренландский депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.

«Мы де-факто являемся страной НАТО здесь, через Данию. Соединенные Штаты имеют военное присутствие. У нас есть оборонное соглашение Дании с Соединенными Штатами. Мы хотим возобновить это, но заключив оборонное соглашение только между Гренландией и Соединенными Штатами», — пояснил он.

Фенкер добавил, такой шаг поможет значительно повысить возможности региона по обеспечению безопасности. Гренландия также готова подписать отдельное соглашение с Данией и двустороннее — с Европейским союзом.

Ранее угрозы избранного президента США Дональда Трампа о возможном силовом захвате напугали правительство Гренландии. Премьер-министр островного государства Муте Эгеде выразила готовность усилить меры безопасности.