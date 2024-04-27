В греческой системе здравоохранения произошел коллапс | 360°

Мир 27 апреля 2024, 08:28 В греческой системе здравоохранения произошел коллапс Евродепутат Кулоглу заявил о коллапсе в системе здравоохранения в Греции РИА «Новости»

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В системе здравоохранения Греции наступил коллапс, заявил член Европарламента от этой страны Стелиос Кулоглу. Он не исключил, что произошло это в том числе из-за действий ЕС, сообщила Lenta.ru.

В своем обращении к Еврокомиссии Кулоглу указал на то, что к коллапсу системы здравоохранения привел «постоянный поток инцидентов», а сама страна тем временем погружается в нищету.

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Он привел пример с закрытием детского психиатрического отделения Общей университетской больницы Ираклиона, которое было единственным в своем роде на острове и во всем Южном Эгейском море.

«Эта же больница находится в напряженном состоянии из-за нехватки персонала: 650 постоянных должностей не заполнены, а 5200 пациентов находятся в очереди на операцию», — рассказал Кулоглу.

Также евродепутата возмущает политика приватизации здравоохранения, выстраиваемая греческими властями. Это, по словам Кулоглу, выражается в том, что теперь в государственных больницах будут организованы платные дневные операции.

«Эта мера является первой в истории страны и выгодна только состоятельным слоям населения, что усугубляет социальное неравенство», — подчеркнул он.

При этом, по его словам, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и министр здравоохранения Адонис Георгиадис объявили, что дневные операции будут бесплатными, потому что будут финансироваться из Фонда восстановления ЕС.

«Это заявление выставляет ЕС соучастником демонтажа системы здравоохранения», — заключил евродепутат.