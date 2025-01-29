В Госдуме заявили об убийцах и бандитах в руководстве США

Володин после слухов о покушении на Путина заявил об убийцах во главе США

Обсуждение покушения на президента России Владимира Путина администрацией бывшего главы США доказывает, что страной руководят убийцы и бандиты. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин .

«Недопустимо, чтобы такие вопросы обсуждались на государственном уровне с участием госсекретаря, президента Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул он.

Володин указал на то, что прошли уже сутки с момента заявления журналиста Такера Карлсона о попытках администрации Байдена убить Путина, однако ни бывший президент США, ни экс-глава Госдепа не опровергли это высказывание.

В своем Telegram-канале председатель Госдумы добавил, что само обсуждение покушения на президента России — преступление и прямой путь к началу ядерной войны.

В Кремле, комментируя заявление Карлсона, отметили, что специальные службы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности Владимира Путина.