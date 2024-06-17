Депутат ГД от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал страны Запада, которые приняли общее коммюнике на саммите по Украине в Швейцарии, не спекулировать вокруг российского статуса Запорожской атомной электростанции. Свое мнение он выразил в беседе с РИА «Новости» .

«Гарантировать безопасность Запорожской АЭС может только Россия. Поэтому западным горе-политикам пора прекратить спекулировать вокруг российского статуса и принадлежности атомной станции», — сказал он.

Шеремет отметил, что Запад должен пресечь попытки ВСУ осуществить удары по ЗАЭС. Вместо этого кураторы Киева подыгрывают украинскому правительству. Атаки на станцию могут спровоцировать мировую катастрофу. По его словам, украинские власти используют Запорожскую АЭС для шантажа.

В коммюнике конференции в Швейцарии сказано, что контролировать Запорожскую АЭС должна Украина. Также в документе есть призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям.