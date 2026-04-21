России необходимо прекратить поддерживать страны НАТО и ЕС энергетическими и материальными ресурсами. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он обратил внимание, что Британия и Евросоюз наладили для ВСУ массовое производство дронов и ракет.

«Хватит поставлять им энергоресурсы и материалы, которыми будут убивать парней на фронте и обстреливать города», — сказал парламентарий.

Миронов уточнил, что депутаты уже подготовили концепцию экономического противостояния с Великобританией и ЕС.

«Руководствовались принципом причинения максимального ущерба противнику с минимальным ответным эффектом для своей экономики. Наша концепция преследует цель демонтировать экономику врага», — заключил он.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что энергетический кризис приведет Евросоюз к коллапсу в 2026 году.