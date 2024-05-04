В Госдепе заявили, что США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса | 360°

Мир 04 мая 2024, 03:02 В Госдепе заявили, что США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса Госдеп: США и России надо поддерживать сотрудничество по вопросам космоса Freepik

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России и США нужно поддерживать сотрудничество в космической отрасли. Об этом заявила помощница главы Госдепа Мэллори Стюарт в ходе своей речи на мероприятии Центра международных стратегических исследований, ее слова передало РИА «Новости».

«Важно продолжать сотрудничество, насколько это возможно», — заявила она.

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Мероприятие касалось обсуждения недавно появившихся данных, что российской стороне якобы понадобится разместить вооружения в космосе.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что информация о намерениях РФ разместить ядерные боеголовки на космической орбите является ложью. Он назвал эти данные попыткой надавить на конгресс США в опросе выделения дополнительной помощи Украине.

Также Коротченко расценил эти слухи как часть обширной информационной кампании против России. Он подчеркнул, что в распоряжении РФ есть «гораздо лучшие и дешевые способы» подавления американских спутников.