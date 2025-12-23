В Госдепе опровергли раскол между Рубио и Уиткоффом

Никакого раскола между госсекретарем США Марко Рубио и специальным посланником президента страны Стивом Уиткоффом нет. Об этом заявил в соцсети X замруководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.

«Госсекретарь Рубио считает спецпосланника Уиткоффа другом и патриотом», — указал он.

Пиготт подчеркнул, что в своих фейковых новостях телеканал NBC опирается на анонимные источники и не обладает никакой информацией, чтобы делать какие-либо выводы об отношениях внутри команды Дональда Трампа.

Заявления журналистов также сочла халтурой заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

«Спецпосланник Уиткофф и госсекретарь Рубио работают в полной синхронизации по всем вопросам, включая прекращение войны на Украине», — написала она в соцсети X.