В Гондурасе похитили и сожгли известную танцовщицу

В Гондурасе похитили и сожгли на пляже известную 21-летнюю танцовщицу Синди Лоани Матуте Моралес из города Санта-Роса-де-Агуан. Об этом сообщило издание Need To Know.

Девушка исчезла вечером 5 сентября накануне встречи с друзьями. Она не появилась на запланированной вечеринке и перестала отвечать на звонки.

Сожженные останки Синди обнаружили вечером 6 сентября на местном пляже, расположенном неподалеку от кладбища.

Мать погибшей рассказала, что в последнее время Моралес опасалась за собственную безопасность. Танцовщица рассказывала, что за ней следят некие люди. На фоне происходящего она даже уволилась с работы и перебралась в другой район.

Ранее стало известно, что студентка из Бразилии за пять месяцев убила четверых человек. Девушка использовала крысиный яд.