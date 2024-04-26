В Германии заговорили о россиянах, демонстрирующих флаги украинских радикалов | 360°

Мир 26 апреля 2024, 12:34 В Германии заговорили о россиянах, демонстрирующих флаги украинских радикалов Депутат ФРГ Дагдален указала на россиян с флагами украинских радикалов

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Немецкий депутат Севим Дагдален обратила внимание на российских оппозиционеров, которые демонстрируют в ФРГ флаги запрещенной в РФ организации «Легион „Свобода России“»*. Вопрос о символике украинских радикалов она подняла в своем обращении к правительству, сообщила Lenta.ru.

«В какой степени федеральное правительство обладает знаниями, что стилизованные флаги „Легиона „Свобода России“* будут использоваться и на демонстрациях российских оппозиционеров в Германии?» — задалась вопросом депутат бундестага.

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Также она спросила, обладает ли немецкое правительство какой-либо информацией об этой украинской организации, и о том, как оно квалифицирует ее деятельность. Статс-секретарь МВД ФРГ Рита Шварцелюр-Зутер ответила на запрос депутата.

Она указала на то, что организация не входит в список террористических в Евросоюзе. А уголовный суд Германии не вынес юридически обязательного решения о «существовании террористической организации». Она добавила, что у правительства ФРГ нет других выводов по этому вопросу.

*Украинское военизированное объединение «Легион „Свобода России“» признано террористическим и запрещено в России.