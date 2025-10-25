В Германии взорвали градирни самой мощной АЭС в стране

В Баварии взорвали 160-метровые градирни самой мощной АЭС в ФРГ

Самую мощную атомную электростанцию в Германии взорвали в субботу. Об этом сообщил местный портал NiUS .

Объект расположен в Баварии. Градирни высотой 160 метров заранее заминировали в нужных местах и подорвали. Журналисты заявили, что событие символизирует начало новой эры в немецкой энергетике.

Германия полностью отказалась от атомной энергетики и закрыла АЭС на территории страны. При этом власти не против позволить работать на девяти объектах американским компаниям, которые уже оценивают экономическую целесообразность такого шага.

В начале мая член бундестага Роберт Хабек констатировал, что закрытие атомных электростанций в ФРГ является важным шагом, несмотря на энергетический кризис.

В апреле 2023 года Германия отключила последние три работающие в стране АЭС — «Эмсланд», «Неккарвестхайм-2» и «Изар-2» на фоне последствий от аварии на японской «Фукусиме».