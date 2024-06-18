В Германии Украину назвали перевалочным пунктом для террористов

Разведка ФРГ: в 2023 году Украина стала перевалочным пунктом для террористов

Террористы «Исламского государства провинции Хорасан»* (ИГПХ)* могли использовать Украину для переброски своих сторонников в страны Запада. Об этом заявил глава ведомства по охране Конституции Германии Томас Хальденванг. Его процитировало издание Herzlich willkommen.

«ИГПХ* удалось переправить своих сторонников в Западную Европу, предположительно, через волну беженцев с Украины», — сказал он.

В ходе пресс-конференции по итогам работы в 2023 году представитель разведки ФРГ отметил, в Берлине внимательно наблюдают за происходящим, чтобы предотвращать возможные теракты.

Хальденванг напомнил, что ИГПХ* считается одной из самых опасных среди нескольких схожих террористических группировок. По его словам, масштабные теракты, подобные теракту в Подмосковье, также «являются возможным сценарием» террористов.

*Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации