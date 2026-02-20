В Германии призвали своих граждан срочно покинуть Иран

В министерстве подчеркнули, что консульская помощь со стороны посольства ФРГ в Тегеране стала ограниченной, и гражданам опасно оставаться в стране.

«Поездки в Иран не рекомендуются. Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть Иран. Обращаем ваше внимание на то, что ответственное немецкое дипломатическое представительство за рубежом может оказывать консульскую помощь лишь в очень ограниченном объеме. Это особенно актуально, если вы используете свой иранский паспорт при въезде в страну», — сказано в сообщении.

Предупреждение вышло на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможности ограниченного удара по иранским военным и правительственным объектам. По его мнению, это подтолкнет Тегеран к новой сделке по ядерной программе.