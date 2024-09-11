В Германии предупредил о риске капитуляции Украины

Масала: поражение ВСУ в Курской области может привести к капитуляции Украины

Наихудшим сценарием развития событий для Украины станет вывод войск из Курской области и отступление в Донбассе. Ей придется капитулировать и согласиться с потерей четверти территорий, сообщил в интервью телевизионной службе новостей Tagesschau военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

«Если позиции в Курской области будут потеряны и если Россия продолжит наступление в районе Донбасса, то Украине придется сесть за стол переговоров», — заявил он.

Масала назвал полную капитуляцию Украины наихудшим сценарием. По его прогнозам, в случае поражения она навсегда лишится от 25% до 27% территории.

О неминуемом поражении Украины предупредил также профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер, сообщили «Известия». По его мнению, в условиях кадрового голода и нехватки техники украинской армии не поможет даже помощь со стороны США.