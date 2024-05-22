В Германии нашли крайнего в вопросе переговоров по Украине

Бербок заявила, что Путин не готов начать мирный диалог по Украине

В Германии заявили, что президент России Владимир Путин отказался от диалога по мирному урегулированию конфликта на Украине. На это указала глава немецкого МИД Анналена Бербок

Свою точку зрения дипломат высказала в интервью ZDF во время визита в Киев. Бербок подчеркнула, что якобы половина стран мира ежедневно работает над отстаиванием мира.

«Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору», — сказала министр.

Проведение Россией ядерных учений Бербок безосновательно назвала свидетельством того, что страна не хочет достичь мира.

Российские власти не раз отмечали, что не отказывались от проведения переговоров по Украине. Путин в интервью китайским СМИ, напомнило РИА «Новости», назвал главной проблемой надежность гарантий. Президент пояснил, что на Западе смотрят на мироустройство без учета международного права.