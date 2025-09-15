В Гане мужчина зарезал возлюбленную за отказ заняться сексом

В Гане мужчина зарезал возлюбленную после того, как она отказала ему в сексе. После этого он попытался свести счеты с жизнью, сообщило издание Ghana Web.

В Гане погибла 26-летняя модельер Мейбл Асантева. Девушка встретилась с 28-летним плотником Бра Сэмми и провела вместе с ним ночь.

Когда мужчина предложил ей заняться сексом, она отказала и разозлила его. Сэмми схватился за нож и расправился с ней.

По данным полиции, после совершения преступления подозреваемый попытался свести счеты с жизнью, но безуспешно.

Сотрудники полицейского управления округа Вэйцзя арестовали его. Сейчас он находится в больнице, где проходит лечение под охраной правоохранителей.

