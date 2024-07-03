В Европе назвали наиболее вероятный исход украинского конфликта

Guardian: конфликт на Украине завершится переговорами с Россией

Фото: РИА «Новости»

Жители стран Европы не верят, что Украина может одержать победу на поле боя и считают, что конфликт закончится переговорами с Россией. Об этом написала британская газета Guardian со ссылкой на опрос аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям».

Опрос проводился в первой половине мая 2024 года в 15 странах Европы, в том числе, на Украине. В нем приняли участие 19 566 человек.

«Наиболее вероятным исходом в большинстве европейских стран теперь считается достижение договоренности с Россией, а не прямая военная победа Украины», — сказано в статье.

Среди всех европейских стран только жители Эстонии все еще верят в возможность безоговорочной победы Украины. Кроме того, большинство опрошенных жителей Италии, Греции и Болгарии выступили против увеличения поставок оружия ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией через посредников. По его словам, такой диалог может состояться уже в ближайшее время.

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