В Европарламенте сочли планы Зеленского по переговорам оторванными от реальности

Позиции президента Владимира Зеленского по украинскому урегулированию и переговорам не соответствуют реальности. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

Депутат Европейского парламента раскритиковал как риторику украинского лидера, так и его переговорную позицию. По его мнению, ожидания Владимира Зеленского от встречи в Стамбуле «не очень реалистичны».

Французский политик выразил сомнение и в том, что Европарламент хочет завершения украинского кризиса, поскольку просто поддерживает Зеленского.

На перспективы переговоров в Стамбуле Мариани смотрит «не очень оптимистично». При этом евродепутат отметил, что приветствует любые подвижки к миру.

В Турции 16 мая может состояться первая с 2022 года прямая встреча переговорщиков России и Украины. Российская делегация будет ожидать украинскую команду в Стамбуле с утра.