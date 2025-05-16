В Европарламенте сочли планы Зеленского по переговорам оторванными от реальности
Евродепутат из Франции Мариани раскритиковал подход Зеленского к переговорам
Позиции президента Владимира Зеленского по украинскому урегулированию и переговорам не соответствуют реальности. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
Депутат Европейского парламента раскритиковал как риторику украинского лидера, так и его переговорную позицию. По его мнению, ожидания Владимира Зеленского от встречи в Стамбуле «не очень реалистичны».
Французский политик выразил сомнение и в том, что Европарламент хочет завершения украинского кризиса, поскольку просто поддерживает Зеленского.
На перспективы переговоров в Стамбуле Мариани смотрит «не очень оптимистично». При этом евродепутат отметил, что приветствует любые подвижки к миру.
В Турции 16 мая может состояться первая с 2022 года прямая встреча переговорщиков России и Украины. Российская делегация будет ожидать украинскую команду в Стамбуле с утра.