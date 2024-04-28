Эстония задумалась о закрытии еще одного КПП на границе с Россией | 360°

Мир 28 апреля 2024, 23:53 Эстония задумалась о закрытии еще одного КПП на границе с Россией Эстонские власти предложили закрывать на ночь КПП «Койдула» на границе с РФ РИА «Новости»

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Глава Минфина Эстонии Март Вырклаэв предложил на ночь закрывать погранпукт «Койдула» на российско-эстонской границе ради снижения расходов. Сначала такое решение было принято в отношении КПП «Нарва-1», заявил он в эфире радионовостей ERR.

По его словам, для этого есть две причины. Во-первых, более эффективное применение санкций, как объемы перевозок упали и необязательно держать границу с РФ открытой в ночное время. Во-вторых, так можно сэкономить деньги.

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«Да, поскольку речь идет только о ночном режиме работы, то она небольшая, но если больше неразумно постоянно держать границу открытой, то любая экономия приветствуется», — заявил он.

При этом не все так просто. Как отметило ERR, если министерство сократит свои расходы, то вот муниципалитет Сетомаа столкнется со снижением налоговых поступлений в волостной бюджет. Кроме того, могут пострадать граждане республики, работающие на предприятиях, находящихся на приграничных территориях.

В феврале эстонские пограничники предупреждали россиян о закрытии погранпункта в Нарве.