В Эстонии нашли способ заставить русскоговорящих выучить госязык | 360°

Мир 27 апреля 2024, 15:07 В Эстонии нашли способ заставить русскоговорящих выучить госязык Каллас: если в стране будут говорить на эстонском, русскоязычные его выучат Global Look Press

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Если в Эстонии будут отдавать предпочтение государственному языку, русскоговорящие его выучат. К такому выводу пришла премьер-министр страны Кая Каллас. Ее процитировала эстонская газета Postimees.

Премьер отвечала на вопросы граждан в прямом эфире. Она затронула тему русского языка в стране. По мнению Каллас, сайты государственных учреждений республики должны содержать информацию исключительно на эстонском языке.

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«Если мы будем говорить с русскоязычными жителями на эстонском, они его выучат!» — высказалась она.

Политик добавила, что власти страны продолжат сокращать информацию на русском языке.

Недавно в стране пригрозили закрыть монастыри Эстонской православной церкви. Министр внутренних дел прибалтийской республики Лаури Ляэнеметс заявил, что деятельность ЭПЦ приостановят, если организация продолжит связи с Московским патриархатом Русской православной церкви.