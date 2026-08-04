В Эстонии из-за проблем с языком уволили 108 помощников воспитателей в детсадах

Трудовые соглашения с работниками детсадов расторгли сразу после того, как вступило в силу требование властей — согласно ему, персонал дошкольных учреждений обязан знать эстонский на уровне не ниже B2.

Норматив утвердили еще два года назад. Для тех, кто на тот момент работал в школах и других учебных учреждениях, ввели переходный период. Он истек в августе 2026 года.

В администрации Нарвы заверили, что кадровые потери не отразятся на воспитательном процессе. Кризисной ситуации удалось избежать, почти все вакансии уже закрыли.