В ЕС сравнили политику Трампа в отношении Украины с американскими горками

Политика главы Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении Украины напоминает езду на американских горках. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

«Сейчас они находятся на пути к особенно крутому падению», — указали в материале.

По информации издания, лидеры Евросоюза выразили сильную обеспокоенность попытками американского президента заключить соглашение с Россией. Европа видит в этом капитуляцию Запада.

Ранее стало известно, что встреча российского президента Владимира Путина с Трампом может состояться в ближайшее время.

По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, диалог сторон строится на взаимопонимании.