В ЕС назвали срок подготовки нового санкционного пакета против России

Глава ЕК фон дер Ляйен: 19-й пакет санкций против России подготовят к сентябрю

Страны Евросоюза продолжат санкционное давление на Россию. Новый пакет рестрикций подготовят к началу сентября. С таким заявлением на пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен .

Она напомнила, что Евросоюз принял уже 18 пакетов различных ограничений и продолжит свою работу.

«Мы продолжаем подготовку к 19-му пакету санкций против России. На рассмотрение он поступит в начале сентября», — заявила фон дер Ляйен.

В минувшую субботу, 16 августа, лидеры стран Евросоюза подписали совместное соглашение по итогам саммита на Аляске, в котором исключили ослабление санкционного давления на Россию до достижения долговременного мира.

Подписанты подчеркнули, что намерены расширить рестрикции для усиления давления на экономику страны.