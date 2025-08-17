В ЕС назвали срок подготовки нового санкционного пакета против России
Глава ЕК фон дер Ляйен: 19-й пакет санкций против России подготовят к сентябрю
Страны Евросоюза продолжат санкционное давление на Россию. Новый пакет рестрикций подготовят к началу сентября. С таким заявлением на пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она напомнила, что Евросоюз принял уже 18 пакетов различных ограничений и продолжит свою работу.
«Мы продолжаем подготовку к 19-му пакету санкций против России. На рассмотрение он поступит в начале сентября», — заявила фон дер Ляйен.
В минувшую субботу, 16 августа, лидеры стран Евросоюза подписали совместное соглашение по итогам саммита на Аляске, в котором исключили ослабление санкционного давления на Россию до достижения долговременного мира.
Подписанты подчеркнули, что намерены расширить рестрикции для усиления давления на экономику страны.