В ЕК заявили, что ЕС может обойтись без российского газа

Евросоюз может обойтись без газа из России, а новые договоры с РФ — это политические решения некоторых стран. Такое заявление сделала уходящий еврокомиссар по энергетике Кадри Симон на пресс-конференции по итогам встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге, ее слова привело РИА «Новости».
«Мы готовы обходиться без российского газа, мы к этому готовились последние годы. <…> Если некоторые страны заключают новые контракты — это их опасный политический выбор, а не необходимость», — заявила еврокомиссар.
При этом Симон признала, что объемы закупок СПГ из России в страны Евросоюза выросли. Она выразила надежду, что это «не будет трендом».
Европейская политика на газовом рынке может привести к шоковому росту цен. Европа целенаправленно разрушает спрос на газ, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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