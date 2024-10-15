В ЕК заявили, что ЕС может обойтись без российского газа

Евросоюз может обойтись без газа из России, а новые договоры с РФ — это политические решения некоторых стран. Такое заявление сделала уходящий еврокомиссар по энергетике Кадри Симон на пресс-конференции по итогам встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге, ее слова привело РИА «Новости» .

«Мы готовы обходиться без российского газа, мы к этому готовились последние годы. <…> Если некоторые страны заключают новые контракты — это их опасный политический выбор, а не необходимость», — заявила еврокомиссар.

При этом Симон признала, что объемы закупок СПГ из России в страны Евросоюза выросли. Она выразила надежду, что это «не будет трендом».

Европейская политика на газовом рынке может привести к шоковому росту цен. Европа целенаправленно разрушает спрос на газ, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.