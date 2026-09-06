В Египте известную телеведущую приговорили к смертной казни

Суд в Египте приговорил телеведущую к смертной казни за торговлю наркотиками

Египетский суд вынес смертный приговор телеведущей Саре Халифе и еще 11 фигурантам дела о производстве и сбыте наркотиков. Об этом сообщило издание Al-Ahram .

Следствие установило, что обвиняемые создали организованное преступное сообщество. По версии правоохранителей, группа приобретала сырье для изготовления наркотических средств, после чего занималась их распространением. Фигурантам также предъявили обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия.

В ходе расследования правоохранители изъяли более 750 килограммов наркотиков и компонентов, предназначенных для их производства. Кроме того, они обнаружили две квартиры, переоборудованные под нарколаборатории, а также нелицензированное оружие и боеприпасы.

Халифу задержали в Каире в апреле 2025 года. Она вела программы на нескольких телеканалах и пользовалась известностью в египетских СМИ.

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