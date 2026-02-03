В Дипломатической академии МИД России обеспокоились финансовым положением ООН

Заведующий кафедрой государственного управления в Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в беседе с ИА НСН выразил обеспокоенность финансовым положением Организации Объединенных Наций, отметив, что данная проблема сигнализирует о серьезных проблемах функционирования ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к странам-участницам с предупреждением о надвигающемся финансовом крахе, вызванном недостатком финансирования и задолженностью государств.

По словам эксперта, отсутствие своевременных платежей негативно сказывается на реализации важных программ ООН, включая миротворческие миссии и гуманитарные проекты. Сложившееся положение вынуждает организацию искать новые механизмы поддержания своей деятельности, такие как введение штрафов или ограничение голосующих прав должников.

Сурма подчеркнул, что поддержание системы международных отношений и институтов ООН соответствует интересам большинства стран мира, включая Россию и Китай. Необходимо провести реформирование финансовой системы организации, позволяющее стабилизировать ситуацию и сохранить важные направления деятельности ООН. При этом принятие необходимых мер потребует согласованных действий всех заинтересованных сторон.