В деле о чемодане с телом женщины нашли след китайской мафии

Полиция Паттайи нашла подозреваемого в деле о чемодане с телом женщины

В Таиланде в деле о чемодане с останками женщины, которую нашли недалеко от курорта Паттайя, появились подозреваемые. Об этом сообщило издание The Thaiger.

Правоохранители также обнаружили в чемодане девять дисков для гантелей разного веса, которые помешали ему всплыть.

В ходе расследования удалось найти магазин, где недавно продали такие же диски для гантелей. Выяснилось, что покупатели приехали туда на внедорожнике Toyota. Иномарку взяли напрокат в Паттайе.

Владелец автопроката сдал автомобиль двум туристам из Китая. Только один из китайцев неожиданно вернул внедорожник. Он объяснил, что ему необходимо срочно уехать на родину.

Сотрудников автопроката насторожил вымытый салон и незначительное повреждение корпуса. Клиент выплатил за него штраф. По версии следствия, преступники могут быть связаны с китайской мафией.

В первых числах сентября в провинции Чонбури недалеко от курорта Паттайя нашли чемодан с останками полураздетой женщины. Погибшей примерно 30 лет. Расследование преступления продолжается.