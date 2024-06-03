В Чехии от удара молнии пострадали 18 человек, включая пятерых детей

Представитель скорой помощи Георгиев: в Чехии от молнии пострадали 18 человек

В чешском городе Либерец 18 человек пострадали от удара молнии. Об этом заявил представитель скорой помощи Михаэл Георгиев, его слова передало РИА «Новости» .

«Во время разразившейся в середине дня в воскресенье грозы в одном из парков города Либерец от удара молнии получили ранения 18 человек, включая пятерых детей», — сообщил он.

По словам Георгиева, семь человек находятся в тяжелом состоянии, 15 пострадавших положили в больницу в Либереце, двоих — в медучреждение соседнего города Яблонец-над-Нисоу. Одного пациента доставили на вертолете в пражскую больницу.

Некоторые пострадавшие потеряли сознание после случившегося, врачи на месте привели их в чувство.

Похожий случай произошел в США в 2022 году. От удара молнии погибли три человека — двое мужчин и одна женщина. Они получили смертельный разряд, когда стояли напротив Белого дома в Вашингтоне.