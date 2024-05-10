В Буэнос-Айресе столкнулись два поезда, пострадали 90 человек | 360°

Мир 10 мая 2024, 20:01 В Буэнос-Айресе столкнулись два поезда, пострадали 90 человек При столкновении двух поездов в Буэнос-Айресе пострадали 90 человек

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Пассажирский поезд столкнулся с ремонтным составом в Буэнос-Айресе. В результате никто не погиб, но травмы получили 90 человек, сообщил РБК со ссылкой на AFP.

Представитель экстренных служб Альберто Кресенти заявил журналистам, что из 90 пострадавших 30 людям потребовалась госпитализация.

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«Двое из них с травмами головы были эвакуированы вертолетом», — уточнил он.

По информации Buenos Aires Times, поезда столкнулись около 10:30 по местному времени (16:30 по московскому).Очевидцы утверждают, что слышали звук взрыва. Также некоторые рассказали об утечке топлива.

Мэр Хорхе Макри уточнил, что пострадавших эвакуировали в течение полутора часов. Сейчас причины аварии устанавливаются.