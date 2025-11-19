Выделенные европейскими странами деньги будут потрачены впустую, так как Франция не сможет передать Украине истребители Rafale в ближайшее время. Таким мнением поделился британский дипломат Ян Прауд в соцсети X .

«Ирония в том, что деньги налогоплательщиков Британии и Германии идут Украине на покупку французских (и шведских) истребителей, но они не поступят на вооружение до окончания боевых действий», — отметил он.

Прауд не исключил, что в ближайшее время страны Евросоюза потребуют, чтобы Киев урезал свой бюджет.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж с официальным визитом и подписал с французским коллегой Эммануэлем Макроном соглашение о военной помощи Киеву. Детали документа не раскрываются, но, по данным СМИ, речь идет о поставках средств ПВО и боевой авиации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможная передача Киева французских истребителей не изменит ситуацию в зоне спецоперации.