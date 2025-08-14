В Британии заявили о неожиданном предложении Трампа для Путина

США хотят предложить России разработку редкоземельных металлов на Аляске. Такую идею президент Дональд Трамп готовится озвучить российскому коллеге Владимиру Путину на саммите на Аляске. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

«Трамп готовится предложить Владимиру Путину доступ к редкоземельным металлам. <…> Он прибудет на долгожданную встречу, вооруженный рядом возможностей. <…> Они будут включать в себя открытие природных ресурсов Аляски для Москвы», — отметили в публикации.

По данным издания, глава Белого дома может отменить некоторые санкции в отношении российской авиационной промышленности. Это станет одной из ключевых тем предстоящих переговоров.

Источник газеты сообщил, что подобные предложения со стороны Трампа могут устроить страны Европы.

Ранее в России рассказали о необычном предложении, которое президент Владимир Путин сделает Трампу на саммите на Аляске. Оно позволит главе Белого дома выйти из санкционного тупика, в который он сам себя загнал.