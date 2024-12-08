В Британии восхитились рестораном дочери Кадырова в Грозном

Заведение находится в торговом центре на проспекте Путина. В нем подают халяльные блюда корейской кухни, играет музыка K-pop и транслируются корейские сериалы.

Британских журналистов приятно удивил ресторан Кадыровой. Они назвали его шикарным и отметили, что заведение открылось, несмотря на запрет в Чечне мегапопулярной южнокорейской группы BTS.

Айшат Кадырова является старшей дочерью главы Чечни. Она получила диплом Чеченского государственного университета, возглавила модный дом Firdaws и до 2024 года занимала пост министра культуры республики. Журналисты приписывали ей бутик нижнего белья Lady A, но министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров опроверг причастность женщины к этому бизнесу.