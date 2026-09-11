В Британии трехмесячная девочка умерла во время ночевки в палатке

Metro: в Британии младенец умер во время отдыха в палатке

В Великобритании трехмесячная девочка умерла во время семейного отдыха в палатке. У ребенка внезапно остановилось сердце, сообщило издание Metro .

Семья провела ночь в палаточном лагере у озера в лесу в Стаффордшире. Через какое-то время родители поняли, что с дочерью происходит что-то неладное. На место вызвали санитарную авиацию, однако врачи не смогли спасти младенца.

Причины смерти пока неизвестны. По предварительным данным, у девочки не было проблем со здоровьем. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

В июле в Кемеровской области полугодовалый младенец скончался в машине от жары. Семья отправилась на отдых у реки, и мать с дочкой легли спать в машине, а на утро ребенка не стало из-за теплового удара.

В конце прошлого года в ставропольском санатории двухлетняя девочка умерла из-за недосмотра врачей.