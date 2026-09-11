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    В Британии трехмесячная девочка умерла во время ночевки в палатке

    Metro: в Британии младенец умер во время отдыха в палатке

    Florian Gaertner
    Фото: Florian Gaertner/www.globallookpress.com

    В Великобритании трехмесячная девочка умерла во время семейного отдыха в палатке. У ребенка внезапно остановилось сердце, сообщило издание Metro.

    Семья провела ночь в палаточном лагере у озера в лесу в Стаффордшире. Через какое-то время родители поняли, что с дочерью происходит что-то неладное. На место вызвали санитарную авиацию, однако врачи не смогли спасти младенца.

    Причины смерти пока неизвестны. По предварительным данным, у девочки не было проблем со здоровьем. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

    В июле в Кемеровской области полугодовалый младенец скончался в машине от жары. Семья отправилась на отдых у реки, и мать с дочкой легли спать в машине, а на утро ребенка не стало из-за теплового удара.

    В конце прошлого года в ставропольском санатории двухлетняя девочка умерла из-за недосмотра врачей.