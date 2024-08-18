В Британии решили уравнять женоненавистничество и терроризм

Telegraph: британские власти могут приравнять женоненавистничество к терроризму

В Великобритании могут пересмотреть стратегию борьбы с экстремизмом для искоренения женоненавистничества и приравнять мизогинию к терроризму. Об этом сообщила газета The Telegraph .

По информации источника, глава МВД страны Иветт Купер поручила пересмотреть стратегию противодействия экстремизму для устранения пробелов в позиции правительства.

По мнению журналистов, эта инициатива связана с опасениями насчет продвижения женоненавистнических взглядов со стороны лидеров мнений в Сети среди мальчиков-подростков.

«Политики изучат вопрос борьбы с насилием в отношении девочек и женщин такими же способами, как с ультраправым и исламским экстремизмом. Поэтому крайнее женоненавистничество могут приравнять к терроризму», — отметили авторы статьи.

В случае одобрения инициативы сотрудников местных органов, медработников и учителей обяжут сообщать об учениках, которых подозревают в крайнем женоненавистничестве.

Ранее в женоненавистничестве обвинили известного режиссера Андрея Кончаловского. Об этом заявляла голливудская актриса Эмили Блант.