В Британии раскрыли, как Прибалтика намерена защищаться от России

Власти Литвы поделились планами по возведению новой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Об этом написало издание Daily Mail.
Авторы статьи уточнили, что новую линию обороны оснастят минными полями и мостами. Эти объекты литовская сторона намерена взорвать в случае вторжения.
В Прибалтики, как сказано в публикации, начали реализовывать планы по укреплению обороны с расчетом на финансовую помощь Европы.
В июле министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал Балтийское море внутренним морем Североатлантического альянса. Такое заявление глава ведомства сделал при подписании контракта на поставку береговых надводных обзорных радаров и низколетящих целей.
