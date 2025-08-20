В Британии раскрыли, как Прибалтика намерена защищаться от России

Власти Литвы поделились планами по возведению новой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Об этом написало издание Daily Mail .

Авторы статьи уточнили, что новую линию обороны оснастят минными полями и мостами. Эти объекты литовская сторона намерена взорвать в случае вторжения.

В Прибалтики, как сказано в публикации, начали реализовывать планы по укреплению обороны с расчетом на финансовую помощь Европы.

В июле министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал Балтийское море внутренним морем Североатлантического альянса. Такое заявление глава ведомства сделал при подписании контракта на поставку береговых надводных обзорных радаров и низколетящих целей.