В Британии назвали способ давления Трампа на Иран без ввода войск

Президент США Дональд Трамп мог бы установить контроль над Ираном путем захвата острова Харк, через который идет основная часть экспорта иранской нефти. Об этом написала газета The Telegraph .

На Харк приходится около 90% поставок сырой нефти из Ирана. По оценке издания, потеря этого острова лишила бы Тегеран возможности полноценно продавать сырье и ослабила бы финансирование армии, так как нефтяной экспорт давал почти 40% доходов бюджета страны.

Харк находится в 24 километрах от основной территории Ирана. Обозреватели предположили, что из-за этого сухопутные силы исламской республики вряд ли смогли бы эффективно противостоять американской операции.

Контроль над островом позволил бы Вашингтону не только усилить давление на иранские власти, но и взять под контроль крупнейший морской маршрут поставок энергоносителей. По версии издания, в таком случае любое новое правительство Ирана было бы вынуждено ориентироваться на США, если бы захотело вернуть полный контроль над нефтяным экспортом.

Ранее Трамп признался, что уже рассматривал сценарий захвата иранского острова Харк. И тот факт, что он отлично защищен, и бросать свои силы на этот участок суши для американцев на самом деле очень опасно, республиканца не смутило.