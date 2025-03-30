Аналитик Лейрос: Украина будет усиливать конфликт вместо его разрешения

Киевский режим вместо урегулирования конфликта на Украине будет стремиться к его разжиганию. Об этом бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос написал в статье для Strategic Culture.

«Самым большим препятствием к миру является киевский режим, который продолжает отвергать любую возможность деэскалации», — отметил он.

По мнению эксперта, несмотря на мирные усилия президента США Дональда Трампа, правительство Украины продолжает воинственную риторику. В этом его поддерживают безответственные европейские страны. Вместо того, чтобы искать мир, украинские власти хотят продолжения боевых действий.

По словам Лейроса, глава киевского режима Владимир Зеленский надеется добиться усиления военной поддержки и ужесточения антироссийских санкций. Кроме того, на Украине ждут прямого военного вмешательства со стороны Запада, что станет серьезным препятствием для установления мира. Доказательством этих намерений является нарушение моратория на удары по объектам энергетики.

Ранее стало известно, что на фоне разговоров о мире ВСУ начали чаще обстреливать российские территории.