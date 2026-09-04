В Бразилии нашли «пустыню», где вода появляется прямо из песка

Национальный парк Ленсойс-Мараньенсес на северо-востоке Бразилии внешне напоминает бескрайнюю пустыню. Однако между белыми песчаными дюнами здесь ежегодно появляются сотни пресноводных лагун, сообщил National Geographic .

Сильные дожди регулярно проходят в этом районе в первой половине года. Вода заполняет понижения между дюнами и не сразу уходит в песок благодаря особенностям грунта. В результате огромная территория покрывается озерами разных размеров, оттенки которых меняются от голубого до бирюзового и зеленого.

Ленсойс-Мараньенсес часто называют пустыней из-за бескрайних белых дюн, но климат этой территории отличается от настоящих пустынь. По данным NASA, здесь ежегодно выпадает около 125 сантиметров осадков. Высота некоторых дюн достигает 30 метров.

После окончания сезона дождей уровень воды постепенно снижается, а многие лагуны исчезают. К следующему влажному сезону они вновь возникают уже между другими участками движущихся дюн.

Национальный парк занимает более 156 тысяч гектаров и в 2024 году получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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