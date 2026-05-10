В Берлине полиция задержала 43 человека на праздновании Дня Победы

В Берлине во время праздничных мероприятий в честь 9 Мая правоохранители задержали 43 человека. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Общий порядок нарушили 25 человек. Также полицейские зафиксировали один несанкционированный полет дрона и 13 нарушений, связанных с оскорблениями и нанесением телесных повреждений.

«На данный момент в 43 случаях были предприняты меры по ограничению свободы», — указали в ведомстве.

К нарушениям общего порядка относится несоблюдение запрета на ношение российской, советской и белорусской символики на военных мемориалах.

Ранее стало известно, что российское посольство в Германии потребовало от немецких властей снять запрет на использование символов Победы над нацизмом.