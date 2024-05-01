В Берлине начался многотысячный митинг против разжигателей войны и капитализма | 360°

Мир 01 мая 2024, 22:59 В Берлине начался многотысячный митинг против разжигателей войны и капитализма РИА «Новости»: в Берлине леворадикалы вышли на митинг против капитализма и войны РИА «Новости»

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В Берлине проходит многотысячный первомайский митинг против разжигателей войн и капитализма. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Акцию организовали антикапиталисты объединения «Революционный первый май Берлин», она проходит под лозунгом «экспроприировать концерны, разоружить разжигателей войн, разгромить капитализм». В городе 1 мая проходит около 20 протестных акций, эту посчитали самой масштабной, организаторы ожидают около 20 тысяч участников.

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Протестующие несут флаги Палестины и красные знамена с серпом и молотом, в толпе видны баннеры с надписями «война войне». Митингующие скандируют лозунги Viva Palestina!

В начале апреля группа представителей немецких правых и демократических партий призвали канцлера Олафа Шольца остановить поставки оружия на Украину. Они предложили отправить в эту страну гуманитарную помощь.