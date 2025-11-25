В Белоруссию доставили очередные батареи ЗРК «Тор-М2»

В Белоруссию прибыли новые батареи зенитных ракетных комплексов «Тор-М2». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Поступление на вооружение данных ЗРК является ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках совершенствования единой системы противовоздушной обороны», — отметили в оборонном ведомстве.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» защищает важные объекты от воздушных угроз и работает в сложных погодных условиях.

Командир зенитной ракетной бригады полковник Павел Гребенчук отметил, что поступление новой партии зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» в бригаду значительно увеличивает ее боевые возможности и способность эффективно выполнять задачи по противовоздушной обороне назначенных объектов.

«Личный состав бригады освоил данный тип зенитного ракетного комплекса и готов к его применению в любых условиях обстановки. Отличная оценка, полученная по результатам боевых стрельб в ходе оперативно-тактического учения с родами войск, является тому ярким подтверждением», — сказал он.

Этот зенитный ракетный комплекс, подчеркнул Гребенчук, успешно проявил себя в специальной военной операции. Он отличается высокой мобильностью, быстро реагирует и может одновременно поражать разнообразные воздушные цели, включая беспилотники.

В прошлом году российские инженеры начали глубокую модернизацию зенитного ракетного комплекса «Тор». Гендиректор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов отмечал, что производство зенитных ракетных комплексов «Тор» постепенно расширялось.

Если 10 лет назад предприятие «Купол» выпускало только одну версию ЗРК «Тор-М2У», то сегодня в арсенале компании четыре варианта боевой машины «Тор-М2». Новый ЗРК малой дальности значительно повысит эксплуатационные и боевые возможности.