В Азербайджане назвали неуместным сравнение украинского конфликта с карабахским

Сравнение украинского конфликта с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха в 2020 и 2023 годах неуместно. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя слова главы российской делегации по переговорам с Украиной в Стамбуле Владимира Мединского.

«Карабах никогда не был спорной территорией. Мы хотели бы напомнить, что Карабах — это древняя и неотъемлемая часть Азербайджана. Сама Россия признала и продолжает признавать Карабах частью территории Азербайджана», — подчеркнул Гаджизаде.

Он добавил, что Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность какой-либо страны, а в 2020 и 2023 годах республика вела Отечественную войну и принимала контртеррористические меры на своих суверенных территориях.

В ситуации с Карабахом Азербайджан вышел победителем, «положив конец оккупации Армении».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее выразил надежду, что Россия будет инвестировать в восстановление Нагорного Карабаха.