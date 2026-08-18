В ассоциации «РОСЧАЙКОФЕ» отметили, что землетрясение в Колумбии может повлиять на цены на кофе в России

Землетрясение, произошедшее неделю назад в Колумбии, привело к серьезным разрушениям в кофейном треугольнике страны и потере жизней более 289 человек, еще 389 числятся пропавшими без вести. Колумбия — третий крупнейший производитель кофе в мире, и ущерб, нанесенный инфраструктуре, может повлиять на экспорт напитка, пишет KP.RU .

По словам генерального директора ассоциации «РОСЧАЙКОФЕ» Рамаза Чантурии, биржевые котировки на арабику пока не показывают значительных изменений. Однако если инфраструктура не будет восстановлена быстро, цены на биржах и национальных рынках, включая российский, могут вырасти.

Рамаз Чантурия отметил, что Колумбия может перенаправить отгрузки через другие порты, чтобы возобновить экспорт как можно скорее. Также он подчеркнул, что дефицит кофе в России не ожидается, так как страна закупает большую часть кофе из Бразилии и Вьетнама, а на долю Колумбии приходится менее 2%.

Экономист Михаил Беляев считает, что продавцы могут использовать любой повод для повышения цен. По его прогнозу, если на внешнем рынке цены вырастут на 10–15%, внутри страны они могут подскочить на 20–30%. Однако Беляев признает, что катастрофы не будет, а при вмешательстве антимонопольной службы аппетиты бизнеса можно сдержать.