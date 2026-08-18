В ассоциации «РОСЧАЙКОФЕ» отметили, что землетрясение в Колумбии может повлиять на цены на кофе в России
Землетрясение, произошедшее неделю назад в Колумбии, привело к серьезным разрушениям в кофейном треугольнике страны и потере жизней более 289 человек, еще 389 числятся пропавшими без вести. Колумбия — третий крупнейший производитель кофе в мире, и ущерб, нанесенный инфраструктуре, может повлиять на экспорт напитка, пишет KP.RU.
По словам генерального директора ассоциации «РОСЧАЙКОФЕ» Рамаза Чантурии, биржевые котировки на арабику пока не показывают значительных изменений. Однако если инфраструктура не будет восстановлена быстро, цены на биржах и национальных рынках, включая российский, могут вырасти.
Рамаз Чантурия отметил, что Колумбия может перенаправить отгрузки через другие порты, чтобы возобновить экспорт как можно скорее. Также он подчеркнул, что дефицит кофе в России не ожидается, так как страна закупает большую часть кофе из Бразилии и Вьетнама, а на долю Колумбии приходится менее 2%.
Экономист Михаил Беляев считает, что продавцы могут использовать любой повод для повышения цен. По его прогнозу, если на внешнем рынке цены вырастут на 10–15%, внутри страны они могут подскочить на 20–30%. Однако Беляев признает, что катастрофы не будет, а при вмешательстве антимонопольной службы аппетиты бизнеса можно сдержать.